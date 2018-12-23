跨海送肉粽到總統府？ 中國網友挑釁：「生化戰」開始啦

2018-12-23 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情肆虐，讓鄰近各國繃緊神經，我國祭出嚴密安檢措施，卻被中國網軍以「生化戰」惡意挑釁，有中國網友在臉書上指出，已向總統府寄出嘉興肉粽，且訂單顯示「已簽收」，輕蔑的態度完全沒把防疫當一回事。

中國網友在臉書社團「帝吧中央集團軍」發文，他表示，「給台灣地區總統府，寄送幾個嘉興特產肉粽，沒想到兩天就到了。不知道兩天時間會不會壞掉！不過很好吃哦。」並貼出物流訂單追蹤圖，圖中顯示包裹「已簽收」，但目前總統府方尚未表示是否收到肉粽。

中國網軍惡意挑釁我國防疫策略，還在該貼文中留言指出「生化襲擊開始啦哈哈哈」、「哈哈是給台灣新聞政府各種資料」、「能順利寄到的話我準備也送一份大禮」，也有中國網友認為「你好無聊」、「基本上寄給她的東西都不會到她手裡，浪費錢而已

」，有人表示「熟的應該沒事吧」，但馬上有人嘲諷「不知道喔可能一會灣灣就說豬瘟病毒高溫殺不死了」，對防疫的無知讓人咋舌。

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