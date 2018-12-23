為山上學童送暖 台灣金聯送羽絨衣當耶誕禮

2018-12-23 22:38

〔記者吳佳蓉／台北報導〕揮別炎熱冬至，今日天氣轉涼，預估週末氣溫將再往下降。為山區學童年關送暖，台灣金聯資產公司日前赴位於海拔1650公尺高的新竹縣尖石鄉新光國小（含司庫分班），捐贈學生每人一件保暖羽絨冬衣及幼兒園暖氣機，同時致贈加菜金，讓學童們在耶誕節能吃得好、穿得暖。

台灣金聯代理董事長郭文進表示，新光國小位於新竹高海拔的深山部落，冬季早晚溫差非常大，經徵詢小朋友願望後，選購了保暖羽絨冬衣做為耶誕節禮物；看到小朋友穿上新衣興奮的表情，就覺得此次捐贈活動非常值得且有意義；也期待能發揮拋磚引玉效果，讓更多企業投入資源協助偏鄉學童。

郭文進指出，原鄉部落多屬偏鄉，物資較為缺乏，無法像都會區小朋友享有最即時的育樂資訊，但小朋友樂天知命，不怨天尤人，尤其是新光國小，更是值得外界投入資源協助，以平衡城鄉之間的差距。

新光國小校長朱陳國智表示，感謝台灣金聯熱情捐贈，讓全校師生備感溫暖，原鄉孩子需要被關懷更需要學習機會，這是今年耶誕節最好的禮物，溫暖了小朋友的心也溫暖了部落家長們的心。

台灣金聯表示，作為全國唯一政策性成立的資產管理公司，受財政部政策指導，在追求經營績效之餘，也積極投入公益活動，例如每年固定捐款贊助「金融服務業教育公益基金」，幫助弱勢家庭大學生接受教育，也發動公司同仁長期關懷育幼院、弱勢團體及補助各項公益活動，以善盡企業社會責任。

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