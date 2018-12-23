新北捷董座稱ATP「可不裝」 朱立倫緩頰：裝設更安全

2018-12-23 19:59

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡海輕軌綠山線將於明天通車，但內部員工透露車輛的ATP（輔助速限裝置）頻出問題，導致列車一起步就急煞，履勘當天甚至被要求先行排除，新北捷運公司董事長陳建宇昨天召開記者會否認，並稱「其實ATP可以不要裝」，有推託之嫌，新北市長朱立倫今天出席淡海輕軌通車典禮時緩頰，表示「相信裝設總是有正面意義」，讓軌道運輸更安全，因此一定要求所有設備正常運轉。

由於淡海輕軌沿途有將近90度大轉彎，竿蓁林站（V02）以及紅樹林站（V01）之間更有全台軌道系統最陡的陡坡，坡度達6.18%，是否如新北捷所稱沒有裝設ATP必要？朱立倫說，相信裝設有其正面意義。

至於如何確保ATP作用並確保行車安全？朱立倫說，試乘期間一定得聽取大家的意見，新北市政府捷運工程局和新北市捷運公司在正式營運前一定會改進。

由於今天淡水下起大雨，月台、站外有部分積水情形，朱立倫則說，這些應該改進的狀況，新北市捷運工程局和捷運公司在正式營運前會改進，經過初勘、履勘後，一定會確保安全、舒適和穩定。

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