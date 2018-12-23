駁二哈瑪星光任務 獲台灣光環境獎

2018-12-23 21:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄駁二特區旁百年鐵道園區上的大型地景光藝術作品「哈瑪星光任務」，於今年6月報名第一屆「台灣光環境獎」，在全台數十件報名作品中，進入最後6件決選名單，今（23）日頒獎典禮中揭曉，「哈瑪星光任務」與「鐵道部廳舍」共同榮獲殊榮，另「北港朝天宮」榮獲評審團特別獎。

「台灣光環境獎」由中強光電文化藝術基金會發起舉辦，以近五年內完工且位於台灣（含外島）之光環境設計報名參賽，旨在鼓勵公共環境及文化設施的優質照明設計，舉凡藝文展演空間、建築、古蹟、遺址、廟宇、寺院等，只要是對大眾開放的公共或私有空間皆可報名。

評審委員郭中端表示，「哈瑪星光任務」以60萬顆Led，結合藝術家，結合歷史，白天就是單純的鐵軌，跟周圍環境的關聯有點無趣，但晚上結合照明後，令人驚艷!線條與光在這個空間演繹出來的「情」「景」無法用言語來比喻。

「哈瑪星光任務」的重要推手高雄市政府副市長史哲表示，這件作品從「哈瑪星」這個名稱、38條鐵軌、旁邊的高雄港站、以及外圍的高雄港碼頭等元素來看，正是高雄這座城市的起源。當這座城市轉型改變時，這些珍貴的元素需要被保存下來，它們代表這座城市的生命歷程，也訴說了許多故事。

我們在討論燈光藝術或照明時，通常只會針對建築體，但「哈瑪星光任務」所體現的是珍貴的百年鐵道園區空間，尺度超越建築物。而這片鐵軌最美之處在於散射的弧線，因此，如何在舊有歷史園區呈現弧形之美，特別是夜晚的時候，如何讓照明計畫與歷史紋理巧妙結合，不單純是照明，更轉變為讓藝術家展現光藝術作品的載體。

代表參加典禮的高雄市文化局專門委員王慧琳表示，「哈瑪星光任務」讓110年的鐵軌以光運行，也是開放給藝術家跟市民的平台，由12組藝術家參與創作這項令人驚豔的光藝術作品，同時也很感謝施工團隊，在面積將近7公頃的鐵道園區，使用了超過2萬公尺的LED燈條，內嵌超過60萬顆高亮度LED燈珠，在不破壞鐵道的前提下，採取可逆性的施工方式，大家共同創造出這件大型的地景光藝術。

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