虛擬肉片男孩入畫添童趣 融合黑暗及童心

男孩裸露出肌肉紋理的「赤子之身」，是吳衍震明晰的象徵語言，提示我們人類與萬物並無殊異之處。（記者張忠義攝）

男孩裸露出肌肉紋理的「赤子之身」，是吳衍震明晰的象徵語言，提示我們人類與萬物並無殊異之處。（記者張忠義攝）

2018-12-24 00:43

〔記者張忠義／高雄報導〕帶著「肉片男孩」展開長期駐村環島計畫的藝術家吳衍震， 踏過一座又一座鄉鎮部落，親身深入了解居民、環境、生態的點點滴滴，透過藝術家雙眼及心靈的觀察、關懷、反思，創作出一件又一件獨特的有趣作品。

藝術家吳衍震虛擬肉片男孩裸身入畫添童趣，值得你細細品味。（記者張忠義攝）

藝術家吳衍震虛擬肉片男孩裸身入畫添童趣，值得你細細品味。（記者張忠義攝）

在田野調查中的現實景況和人文特色之外， 更注入了迷人的幻想元素， 將我們身處的島嶼化為一個又一個充滿奇想的神秘異境。

透明，敏感，天真，與萬物為友的天性，讓肉片男孩深受廣大藝術愛好者的喜愛。（記者張忠義攝）

透明，敏感，天真，與萬物為友的天性，讓肉片男孩深受廣大藝術愛好者的喜愛。（記者張忠義攝）

耶誕節前夕，吳衍震在高雄河堤社區新思惟人文空間進行三週的輕駐村，也是他第一次在都會區進行藝術駐村，以一個旨在創造美好生活的城市企業-帕莎蒂娜為場域，吳衍震要觀察這個城市中的麵包香氣，人們對美好食物的渴望與品味、與想像力。

肉片男孩總是睜大著一對晶亮的無邪雙眼，以他卡通式的塗鴉風格與 鮮豔的明亮色彩，引領觀者領略肉片男孩所見所聞。（記者張忠義攝）

肉片男孩總是睜大著一對晶亮的無邪雙眼，以他卡通式的塗鴉風格與 鮮豔的明亮色彩，引領觀者領略肉片男孩所見所聞。（記者張忠義攝）

最常在吳衍震作品中出現的主角，一個名叫「肉片男孩」的小童，是吳衍震心靈的化身，大大的 眼睛，赤裸的身子，暢遊在我們的島嶼上的每個角落。

這位誕生於吳衍震筆下、帶著戲謔性質反諷， 融合了黑暗及童心的可愛男孩，跋涉過鮮血淋漓、 光怪陸離的現代社會，踏上清新寧靜的鄉村土地，與蟲鳥為伴， 走進大自然的懷抱，值得你來細細品味。（記者張忠義攝）

這位誕生於吳衍震筆下、帶著戲謔性質反諷， 融合了黑暗及童心的可愛男孩，跋涉過鮮血淋漓、 光怪陸離的現代社會，踏上清新寧靜的鄉村土地，與蟲鳥為伴， 走進大自然的懷抱，值得你來細細品味。（記者張忠義攝）

男孩裸露出肌肉紋理的「赤子之身」，是吳衍震明晰的象徵語言，提示我們人類與萬物並無殊異之處；透明，敏感，天真，與萬物為友的天性，讓肉片男孩深受廣大藝術愛好者的喜愛。

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