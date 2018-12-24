虛擬肉片男孩入畫添童趣 融合黑暗及童心

2018-12-24 00:43

〔記者張忠義／高雄報導〕帶著「肉片男孩」展開長期駐村環島計畫的藝術家吳衍震， 踏過一座又一座鄉鎮部落，親身深入了解居民、環境、生態的點點滴滴，透過藝術家雙眼及心靈的觀察、關懷、反思，創作出一件又一件獨特的有趣作品。

在田野調查中的現實景況和人文特色之外， 更注入了迷人的幻想元素， 將我們身處的島嶼化為一個又一個充滿奇想的神秘異境。

耶誕節前夕，吳衍震在高雄河堤社區新思惟人文空間進行三週的輕駐村，也是他第一次在都會區進行藝術駐村，以一個旨在創造美好生活的城市企業-帕莎蒂娜為場域，吳衍震要觀察這個城市中的麵包香氣，人們對美好食物的渴望與品味、與想像力。

最常在吳衍震作品中出現的主角，一個名叫「肉片男孩」的小童，是吳衍震心靈的化身，大大的 眼睛，赤裸的身子，暢遊在我們的島嶼上的每個角落。

男孩裸露出肌肉紋理的「赤子之身」，是吳衍震明晰的象徵語言，提示我們人類與萬物並無殊異之處；透明，敏感，天真，與萬物為友的天性，讓肉片男孩深受廣大藝術愛好者的喜愛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/