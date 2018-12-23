搶救學童「菜英文」 雙溪國小打算這樣做

2018-12-23 19:22

［記者黃美珠／寶山報導］新竹縣雙溪國小如果沒有意外，明年2月開學後將有外籍老師進入校內，於課後做免費英文教學！由於聘任這名外師並非來自公部門補助，而是透過家長會會長也是縣議員邱振瑋的私人勸募，使得該校若能成功開辦，將是全縣第1個校方跟外部資源合作，自主發起英文加強教育的學校。

縣府教育處處長劉明超說，他很感謝縣議員邱振瑋等熱心者的協助，因為即將上任的新縣長楊文科也決定要讓縣內的英語教育向下扎根，從小學1年級就開始學習，該處為此將再增聘外師。

他期待雙溪國小前述合作模式能獲得永續運作，所以提醒相關計畫除要注意如何甄選出優秀外師，也要有增進外師對地方產業、民情、文化，特別是偏鄉弱勢孩子學習瓶頸等認識的引導，並注重其權益的保障，這樣不僅可讓外師教學特色獲得充分發揮，也能強化外師長期駐點任教的意願。

雙溪國小緊鄰新竹市和竹科，卻遠離縣治、學生外流嚴重，反而是學習資源缺乏的偏遠小學。

該校校長溫芳蘭今年8月接手後發現，高年級學童的英文成績表現走M字型，好的很好，學習不佳、考試成績僅有10幾分的也大有人在。為了搶救這些學習成就低落小朋友的「菜英文」，現有的本國英文老師已在課後給予免費的補救教學。

她察覺這些學生普遍缺乏「浸泡式」的英文學習環境，所以打算從明年2月起引入外師在校園，針對高年級學生，以現有的教材替他們做免費課後補救。只是相關作業不及，這個外師入校的規劃得到明年9月、下學期才有可能爭取教育部的補助，所以2到6月需靠外部資源支持執行，粗估1個學年大約需要32萬。

邱振瑋認為，雙溪國小的英語教育早就該全面提昇，對於校方的的企圖雖給肯定，但仍希望實施對象包含1到4年級學童，且不以課後補救方式，而是正常教學來加強該校學童的英文能力。目前已獲善心捐款約20萬，距離目標還須再努力。

溫芳蘭說，為了確定甄試到的外師學養均佳、且熟稔授課技巧，除給予相當於坊間美語班的時薪以吸引優質師資，也將透過各種管道包含徵詢上級單位教育處等的意見，給雙溪國小的英語教學有不一樣的發展可能。

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