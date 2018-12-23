印尼火山活動引發海嘯 學者：台灣不可不慎

2018-12-23 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕印尼因喀拉喀托之子（Anak Krakatoa）火山爆發，印尼巽他海峽（Sunda Strait）於22日晚間9時30分左右引發海嘯，造成222人死亡、843人受傷，傷亡人數仍持續增加中。台灣大學地質系教授宋聖榮表示，海島國家都有可能發生類似情況，台灣也不得大意。

根據《蘋果日報》報導，宋聖榮表示，海島國家容易發生火山島噴發引發海嘯，過往也有不少案例。如1864年基隆就曾因海底火山活動引發海嘯，造成數百人死亡；1792年日本的雲仙火山（Unzen）也造成山崩和海嘯，都是重大傷亡的例子。

宋聖榮說，這次印尼會有這麼嚴重的傷亡，部分原因是因為這次火山小規模噴發，離附近的陸地又有些距離，以致印尼政府輕忽；他認為台灣的龜山島、北部、西南部都很有可能因火山活動引發海嘯，不可不慎，建議多增設海上浮標或海底電纜，增加預警及逃生時間。

中央大學水文與海洋科學研究所副教授吳祚任也在臉書發文，表示火山海嘯或山崩海嘯是海嘯預警中相當棘手的課題，雖然可以透過海纜或震動監測，但是因為從開始到上岸的時間很短，即便成功預警，民眾能夠反應的時間還是有限，他們未來會持續努力朝這個方向努力。

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