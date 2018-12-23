「貓裏喵親子公園」元旦連假開放入園體驗

2018-12-23 21:09

〔記者張勳騰／苗栗報導〕位在苗栗縣議會後方親子公園工程，明年元月4日將完工啟用，9公尺高的八爪章魚溜滑梯也現形，苗栗縣政府經網路票選公園名稱「貓裏喵親子公園」獲最高票，也將以此命名，而29至31日及明年1月1日4天元旦連假，苗縣府將先行開放民眾體驗，這也是苗栗市首座親子公園。

苗縣府水利處長楊明鐃表示，親子公園工程獲中央前瞻計畫補助2400萬元興建，用地3.4公頃，實用約1.4公頃，第一期工程用地約0.53公頃，工程於7月9日動工。

「八爪魚大滑梯現形了！」這座提供親子互動的遊憩區，主體工程高9公尺八爪章魚溜滑梯已完工，相當醒目，目前整個工程已在收尾階段，苗縣府預計明年元月4日舉行落成啟用儀式。

這座特色親子公園將以苗栗吉祥物貓裏喵為主題人物，苗縣府最近進行網路票選命名時，「貓裏喵親子公園」獲得最高票，將以此來命名。

主入口區有貓裏喵化身「喵船長」乘坐海盜船出海探險，進入遊戲場有高約九公尺「八爪章魚磨石子溜滑梯」為主角，設計八條3公尺高的彎延曲折滑梯路線，旁邊另規劃一座適合幼齡兒童「貝殼造型磨石子溜滑梯」、沙坑遊戲區、方形攀爬鋼架、親子互動鞦韆、親子友善廁所等，北側留設大面積草坪，供親子野餐、奔跑玩耍。

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