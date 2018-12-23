玉豐訪河東 兩國小學童牽手「西拉雅」

2018-12-23 19:33

〔記者王涵平／台南報導〕Tabe！（西拉雅語：您好） 玉豐國小高年級25位學童參訪河東國小和六重溪部落，體驗河東竹夢校本課程，牽手認識西拉雅文化。

玉豐國小校長紀美娟帶隊首站參訪六重溪公廨，六溪分校學童陳宥呈導覽，六重溪部落住著西拉雅大武壠族，公廨是每年部落辦理夜祭的場所，公廨祭祀的是祖靈太祖五姊妹。之後到六溪分校西拉雅情境教室，由學童陳郁弦解說夜祭流程，分享在部落流傳的故事。

陳郁弦說，以前部落有位婦女不遵守規定，平時隨便吟唱牽曲，嘴巴就歪掉了，後來求助靈媒尪姨施法，嘴巴才恢復正常。玉豐學童聽完瞪大眼睛，直呼好神奇！六溪分校學童潘義亮帶著玉豐學童栽種夜祭頭飾圓仔花和雞冠花。

參訪河東本校時，學童鍾宜娟和曾翊祐介紹河東師生共同創作的校門口意象竹寶寶和甕寶寶，河東5年級學童教唱西拉雅語數字歌，雖然一時學不起來，但玉豐孩子覺得很有趣，河東學童吳浡源則操作機器人巡禮六重溪部落，指導玉豐學童玩機器人循線軌道競速遊戲，彼此合作，拉近距離。

最後是創意竹編編織活動，河東高年級學童擔任小老師個別指導，玉豐孩子很快學會竹編吊飾並選擇自己喜歡的吉祥詞語黏貼。

玉豐國小五年級張軒明說，機器人的競速很刺激很好玩，之前沒有玩過，覺得很新鮮。

玉豐國小六年級蔡亦涵說，公廨跟自己社區裡的廟不一樣，認識六重溪祖靈太祖五姊妹住在甕裡。竹編吊飾雖然編得不是很漂亮，但編織的過程很有趣，希望還有機會再來。

河東國小校長蕭敏華表示，玉豐孩子同屬白河區，卻有不同的部落文化，兩校交流讓河東孩子平時所學技能有展現機會，也感謝校內課程的研發和實踐。

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