立委何欣純認購3千顆高麗菜 際行動挺菜農

2018-12-23 21:49

〔記者陳建志／台中報導〕今年中南部高麗菜盛產，導致價格崩跌，立委何欣純體恤農民辛勞，為了讓農民的辛苦付出不致血本無歸，特別前往雲林產地認購3000顆高麗菜，大里仁德里長林志忠得知也邀集地方廟宇加碼認購2000顆，今天在大里、太平發起捐發票送高麗菜活動，吸引數千位民眾排隊拿發票兌換，以具體行動挺農民兼做公益。

立委何欣純表示，今年因中南部高麗菜盛產，造成價格崩跌，看到農民辛苦種高麗菜因價格慘跌，無法獲得相對收入，覺得很心疼，為了幫農民舒緩產量問題，決定以行動力挺菜農，直接向雲林產地的菜農認購3000顆的高麗菜。

何欣純說，為了讓認購高麗菜更有意義，設計了「3張發票兌換1顆高麗菜」的方式，將所募到的發票全部捐給創世基金會，不但可減少菜農損失，也能做公益，可說是一舉兩得；大里仁德里長林志忠得知，覺得很有意義，也邀集振坤宮等廟宇加碼認購2000顆高麗菜。

今天何欣純動員多位服務處職員和志工，分頭在大里振坤宮媽祖廟，還有太平宜欣、宜佳、宜昌里聯合活動中心前舉行兌換活動，吸引數千位民眾帶著發票排隊換高麗菜，大家都說高麗菜好吃，又可以幫助菜農、創世，非常有意義，不到中午5000顆高麗菜就發放一空。

何欣純指出，農民看天吃飯，一整年的生計只靠幾次的收成，一旦價格崩盤可說血本無歸，除邀請大家一起為協助農民盡一份心力，也要求農委會針對菜價的供需平衡，擬定更具體、有效的政策，不要讓菜金變菜土的問題年年重演。

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