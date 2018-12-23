台北市機車格將「全面收費」！柯文哲：分4階段執行

2018-12-23 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市12月1日起所有公有停車場的機車格都收費，引來不少抱怨，但市長柯文哲近日和交通局討論交通政策時，仍堅持「使用者付費」的概念，要求未來全市所有的機車格都要收費，並將分成4階段來執行。

為解決免費停放造成久占的問題，柯文哲近日在和交通局討論交通政策時表示，未來台北市的機車格也要比照汽車格一樣「全面收費」。但柯文哲也顧慮到民眾可能短時間無法適應，因此建議機車收費要分成4階段執行。第一階段的機車收費會先以商圈為主，第二階段則會針對捷運站的外圍，再來第三階段是市區的主要幹道，最後才會連一般巷弄都收費。

停管處長張滋容表示，台北市目前路邊劃設的機車格約有21.3萬格，但僅1萬多個停車格收費，不到4％。目前實施範圍已包含9大商圈，如士林夜市、西門、信義和公館等商圈，預計下一步將推動通化夜市、迪化街和松山車站等區。

另外，交通局長陳學台也表示，機車格收費採計次收費，且每天1次20元的費用不高，希望部分民眾的觀念也能逐步調整，落實「使用者付費」。

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