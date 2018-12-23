醫病》68歲婦烤箱猝死 醫師籲注意心血管疾病

2018-12-23 16:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市68歲謝姓婦人昨天晚間被民眾發現在運動中心附設的遠紅外線烤箱內昏厥，民眾上前叫喚多次她都沒反應，趕緊通知救生員將她急救後送醫，然仍宣告不治。警方初步調查謝婦並無相關病史，身體也很健康，但醫師仍提醒，最近早晚氣溫變化大，尤其進入忽冷忽熱的情境下，會增加血管收縮比例，若剛好血管阻塞，就有可能提高猝死風險，不可不慎。

警方指出，昨天晚間9時許接獲消防局轉報，謝婦在運動中心附設SPA芳療設施中的遠紅外線烤箱內無生命跡象，經緊急送醫後依舊不治，今天已報請檢察官相驗釐清死因，由於現場並無外力介入，也未有可疑跡象，初步已排除他殺可能。

警方調查，謝婦一如往常到運動中心運動，後來進入烤箱內，民眾發現她叫不醒，趕緊通知館內救生員到場，替她緊急實施CPR，但直到送醫前都沒有呼吸心跳。

新竹馬偕紀念醫院心臟內科醫師林柏霖指出，三溫暖是透過熱冷刺激，讓血管放鬆後迅速收縮，讓血管在收縮與放鬆的瞬間促進血液循環；但三溫暖並不是人人都能洗，若是已罹患心血管疾病，或是直系血親有心血管疾病的民眾，當血管中已存在斑塊，洗三溫暖時血管擴張後再急速收縮，容易造成原本存在血管中的斑塊破裂，引發局部超急性栓塞反應，「若栓塞發生在顱內血管，就容易造成腦中風，若栓塞在冠狀動脈則會導致心肌梗塞」。

林柏霖提醒，平時有抽菸、患有心臟病或其他心血管疾病的民眾，洗三溫暖前務必詢問專業醫師意見。另外，像是三高、腎臟病等慢性病纏身的老年人，或是罹患腦中風、貧血，甚至孕婦等，也都不適合洗三溫暖。在蒸氣室、烤箱待的時間過久，尤其年長者或是孩童，容易因流汗過多導致脫水、低血壓；再者，當體內熱氣散不出去，容易導致熱中暑，嚴重還有可能會引發熱衰竭。

林柏霖說，最近早晚氣溫變化大，忽冷忽熱的情境，會增加血管收縮的比例，導致心臟無法負荷，如果剛好有血管阻塞的問題，就可能提高猝死的風險性，提醒民眾進入溫差大的情境，如從室內到室外，或是從泳池進入高溫烤箱中，都應注意保暖和補充水分，建議可先用溫水淋浴，或稍微活動身體，讓身體暖活起來再使用蒸氣室或烤箱，才不會讓心臟一時無法負荷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/