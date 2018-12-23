省錢救了一命！印尼龍蝦台商捨飯店住民宿 逃過海嘯浩劫

2018-12-23 16:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕海嘯有多可怕？印尼林姓龍蝦台商，前天剛好帶著工人在印尼爪哇島最西部海岸整理箱網，正當台商在海灘餐廳喝幾杯時，突然聽到海邊傳來了巨大聲響，他還搞不清楚狀況，工人突然對他大叫「快逃」，他才看到整個海浪捲起2米高，嚇得差點腿軟。

林姓台商來自屏東，在印尼經營龍蝦養殖生意10多年，昨晚印尼發生海嘯，林姓台商在彰化定居的弟弟今天立刻跟哥哥聯絡，才知道林姓台商目擊海嘯發生的瞬間。

記者透過LINE聯絡林姓台商，林姓台商說，「還好為了省錢，救了一命！」因為他事後才看到新聞報導，傳出海嘯傷亡嚴重的飯店，就是他差一點要去住的飯店，因為飯店舉辦演唱會，每晚台幣2000元，但該地離他要放龍蝦箱網地點比較遠，後來他在距離龍蝦箱網附近的海灘找到民宿，民宿剛好有最後一間房間，每晚只要600元，因為比較便宜又比較近，想想可以省錢又方便，就訂民宿住一晚。

正當林姓台商帶著工人整理完龍蝦箱網後，只留下一人在海上屋留守，其它人都上岸在海灘餐廳喝幾杯，沒想到，突然海邊傳來陣陣的巨響，他還搞不清楚發生什麼事，這時原本背對海灘的工人紛紛轉頭，立即驚嚇大喊「快逃！」他才知道原來海浪捲起2米高，這就是海嘯！

林姓台商說，今天一早去海上屋接留守工人時，留守工人嚇得魂飛魄散，因為海嘯來襲，海上屋隨著海浪震盪飄搖，還好一切沒事，只是嚇得說不出話來。

「如果住在那間飯店，後果不堪設想！」林姓台商說，他後來才知道原本要住的飯店，那邊的海嘯高達5、6 公尺，今早要返回雅加達路上，一路上都看到救護車與救災車輛，整個人都非常難過，希望天佑印尼。

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