醫病》搜救英雄健檢發現腫瘤忘回診 肺炎意外發現腎癌第1期

2018-12-23 17:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕上山下海搜救、曾獲消防楷模的林姓消防員2年前健檢出左腎有腫瘤，卻忘了回診，去年經常出現關節腫瘤的痛風症狀，也以為是過量運動，直到肺炎發燒才意外發現罹患腎癌，幸運早期發現手術治療，現已重回工作崗位，也陪兒子畢旅騎單車環島，他說受到上天三番二次提醒與眷顧，讓他能繼續救人。

中榮腎臟科醫師李建儀指出，腎癌早期無症狀不易察覺，等到轉移到肌肉、骨頭、肺部等，出現腰痛、骨頭痛、呼吸喘才發現，已經晚期，像林男能早期發現很幸運。

42歲的林姓消防員曾參與復興航空潛水救災、台南地震和各項山難搜救，早在健檢時就發現疑似腎腫瘤，卻忙於工作「忘記了」未去回診進一步檢查，出現痛風症狀等腎功能差的警訊，也未注意，直到去年8月肺炎發燒就醫，才意外確診罹患腎癌第1期。

李建儀說，林姓消防員的左腎癌腫瘤有5公分大，已侵犯到腎盂，且腎功能差，如果以腎癌標準治療做根除性摘除腎臟，整體腎功能更差，為保留更多腎臟好的部分，手術難度高，選擇機械手臂手術以保留更多腎臟，不用鋸肋骨開腹，進行腎盂重建、血管殊縫合效果更好，最後切除左腎40%，術後腎功能也恢復有正常人的80%。

李建儀術後20多天返回工作崗位，繼續上山執行搜救任務，也續運動健身，體能完全復原，今年初陪兒子小學畢旅騎單車環島10天，也至少6次入山救人，感謝上天眷顧將繼續讓救人。

李建儀提醒，腎癌與抽菸、職業接觸有毒有機物如油漆工等有關，現在腎癌族群愈來愈多，提醒高風險族群應定期健檢，腎臟癌手術可依腫瘤大小、位置、形態，評估剖腹、腹腔鏡或機器手臂手術治療。

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