竹北反納骨塔 今發動「手牽手守護步道」

2018-12-23 17:43

［記者黃美珠／竹北報導］今天氣溫驟降還間歇飄著細雨，但卻有500名各年齡層「壯士」，大家集結在新竹縣竹北、新豐2鄉鎮交界、竹北第6公墓附近的天德堂前廣場，用運動、牽手做柔性抗議，宣示他們反對竹北市公所在這裡設置納骨塔，破壞鳳崎步道已經遠近聞名休閒好所在的計畫。

新竹縣竹北市大義里新科里長曾台安說，他們本來規劃要進入步道和納骨塔預定地所在，後來為了讓途經者更容易看到他們，所以就群集在廣場上。

他們要凸顯大家不是為反對而反對的暴民，相反的他們是快樂居住在這塊土地上的鄉親，他們在這裡生活、運動、從事親子遊戲，但是他們也堅決反對這裡出現納骨塔。

原因是，從新竹縣現有的公私立納骨塔供需狀況，竹北市根本無需再於第6公墓設立納骨塔！

曾台安說，不談公所的計畫配套不足，就是計畫點就位於被昔日「淡水廳誌」列為全淡8景之1的鳳崎步道入口處，基地潛藏有順向坡、惡地、土石流、落石及棄土等地質災害疑慮，還將毀了鳳崎步道的休閒環境，大家怎能支持。

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