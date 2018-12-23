六福公益日 5000名病、弱童及其親友暢遊圓夢

2018-12-23 17:20

［記者黃美珠／關西報導］今天是六福村主題遊樂園的公益日，趁著耶誕節是圓夢時序，六福村招待來自全台90個社福團體，約5000名病、弱的孩童及其親長一起入園暢遊，且在新竹縣長邱鏡淳、六福文教基金會董事長莊秀石、六福旅遊集團董事長莊豐如陪同下一起許下耶誕願望。有人求身體健康，有人想要快樂幸福，莊秀石則感性替台灣瀕臨絕種的熊鷹、穿山甲等動物發聲，呼籲社會各界共同來關心牠們。

莊福文化教育基金會董事長莊秀石說，該基金會成立在40年前，成立後就籌備動物園，且交由六福村主題遊樂園經營。這40年來他們為動物付出了一些力量，希望在屏東、高雄的天空可以看到熊鷹，在桃竹苗地區可以看到石虎，在中央山脈可以看到台灣黑熊、台灣獼猴、梅花鹿、以及穿山甲，這些都是快要瀕臨絕種的動物，所以希望大家共同付出愛心、共同來愛護動物。

他也說，莊福文教基金會近年以成功繁殖南非白犀牛而有名，也很努力致力台灣黑熊、台灣石虎、穿山甲以及熊鷹的復育工作。

他說，這些工作都是需要從小做起，希望大家能夠了解六福村的成立，就是要藉由動物的天成之美，一起來認識、愛護、且保護動物。

為了這邁入第11年的耶誕公益日，六福旅遊集團集結遊客、自家和其他企業團體同仁等的力量，擴大打造「愛心圓夢平台」，總共募到3000份耶誕禮物，在今天送出給每位到訪的生病、或弱勢家庭的小朋友們，祝福他們不僅耶誕節溫暖、美好，未來的人生路途也是一樣。

在這次的圓夢活動中，最引人注意的就是台大兒童癌症重症病房的20名病童，他們克服萬難，在醫師首肯下，難得離開病房走出戶外遊玩。

除了小朋友熱愛動物的天性，六福村也秉持莊秀石前述的理念，邀請這些病童一起進入到他們的野生動物王國去拜訪動物們。

當中的4歲妮妮就很開心地不斷東張西望，看到了會走動的實體長頸鹿，她安靜地仔細聆聽負責照顧的大哥哥介紹，顯得相當乖巧。

這場以「耶誕星願」為題的活動，園方除替90個社福團體的大小朋友準備「星願卡」，並由2名小朋友代表所有來客，跟著縣長邱鏡淳、董事長莊秀石一起在紛飛細雪中把願望掛上耶誕樹，隨後大家再一起高舉魔法棒朝耶誕樹的方向點去，希望眾志成城，大家都能得償所願。

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