歲末送暖 勞局、泥水業工會關懷弱勢

2018-12-23 16:05

〔記者王涵平／台南報導〕歲末送暖，南市勞工局媒合台南市泥水業職業工會發起關懷弱勢活動，20戶職災、弱勢勞工家庭獲贈愛心物資，感受社會溫暖。

南市勞工局2013年起結合大台南總工會等職業工會辦理「住安心、享溫馨」房屋修繕計畫，協助職災、弱勢勞工家庭進行房屋修繕工作，截至目前已完成81戶。

局長王鑫基表示，房屋修繕過程中，台南市泥水業職業工會理事長陳朝騫看到部分職災、弱勢家庭環境不佳、生活困苦，偕同工會幹部與勞工局致贈紅包、棉被、電扇、生活用品等愛心物資，包括仁德、善化、麻豆、官田、大內、六甲、下營、新營、鹽水、七股、北區、南區、中西及安南等區20戶。

家住北區27歲王姓職災勞工，利用準備考試空檔，協助家中搭建鐵厝工作，搬運鐵板過程中誤觸高壓電，導致嚴重燒燙傷，雙手因此截肢，個案並未加勞保，且雇主為繼父，無法獲得給付及求償，為照顧兒子，王母不得不辭掉工作，家中無收入，經濟壓力沉重。

家住新營區羅姓職災勞工為中國籍配偶，丈夫在多年前過世，獨自租住，上班途中發生車禍導致胸椎骨折、背部及下背骨盆挫傷，雖有持續復健治療，但效果不佳，至今仍無法痊癒，醫療費用大多向友人借貸，加上勞保局已不再給付，家中的經濟十分拮据。

發送物資過程，王鑫基發現官田區郭姓個案屋頂因豪雨侵襲再次出現漏水狀態，當場指示勞工局同仁安排工會志工會勘評估，儘速安排期程協助房屋修繕，希望讓郭家好過年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/