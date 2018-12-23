日本海關一次檢查4本護照害人拿錯 引發網友質疑真實性...

2018-12-23 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾去日本旅遊，日本海關竟一次檢查4本護照，導致不同團旅客拿錯護照，民眾上「爆料公社」PO文求救，所幸最後物歸原主，但卻意外引發討論。

有民眾在「爆料公社」發文，稱去日本旅遊，過了海關後才發現海關人員竟一次檢查4本護照，不料抵達飯店竟發現護照拿錯了，他們嘗試聯絡了駐日辦事處、機場，但失主都沒聯絡，希望旅日民眾找找，可以在東京聯繫，否則他們回不了台灣，後來原PO宣布好消息找回護照，也順利返台

由於先前關西機場淹水，網友PO文稱中國派車到機場接中客，最後證明是假新聞，因此PO文一出真實性也引發質疑，「怎麼可能一次檢查4個人 是家族可能可以理解，4個陌生人一起檢查不太可能吧！」還有網友歪樓，直呼根本是「航站情緣」。

不過也有網友出面透露自己也曾遇到過類似狀況，海關人員以為彼此是一行人，一次檢查所有護照，日本人不會去問你們是不是同一團的，建議還是要告知要分開驗。

另也有人指出入境審查不可能一次檢查4人，應該是最後一關「稅關」才會出現這情形。

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