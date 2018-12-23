2新科議員做公益 竹市「西北好蚤節」市集助弱勢

2018-12-23 16:27

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為鼓勵市民做公益，新竹市議員當選人陳建名、劉康彥今天上午在北新公園舉辦第一屆「西北好蚤節」跳蚤市集，並募得1萬零7百元捐贈「新竹市智障福利協進會」，期盼以微薄力量陪伴身障朋友渡過溫馨的聖誕佳節。

即將就職的陳建名、劉康彥，被支持者取二人姓名中間一字合稱為「健康男孩」，兩人不僅創意十足、個性更是熱情溫暖。陳建名說，「西北好蚤節」的由來，除了代表各自選區，也象徵「健康男孩」選前選後都很好「找」。

現場總計20組攤位，家庭用品、文具、衣物應有盡有；香山大湖國小五、六年級生，為替「逆風騎乘、超越自我」畢業活動籌款，也到現場販售手作小物；新竹農產運銷公司也加入公益與支持小農行列，提供多箱高麗菜讓民眾持發票免費兌換。

劉康彥表示，「西北好蚤節」的另一亮點，是表揚年度「暖男、暖女」。首屆暖男、暖女分別由新竹市蔬菜商業同業公會理事長陳聰銘及新竹市警察局第一分局長蕭惠珠獲得。

陳聰銘理事長近年率領攤商投入參與社會公益、配合新竹市政府「愛心食材」捐贈及社區老人共餐的響應，關懷弱勢不餘遺力；蕭惠珠分局長更是長期堅守崗位，積極維護治安，並擅用溫暖的人格特質關懷同仁，獲得市民極大肯定。

另外，活動邀請到新竹在地音樂才子劉逸達、陳宥達，「雙達」精湛的吉他彈奏技巧與歌聲，不僅讓大小朋友聽得如痴如醉；知名的「貓頭鷹老師」也帶來精彩生動的故事內容，讓大、小朋友們在大樹下共渡幸福的早晨。

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