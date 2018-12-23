竹塹幼鐸獎29教師獲肯定 暖心10元紅包讓她堅守崗位40年

2018-12-23 16:16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕竹市幼教界的年度盛事「竹塹幼鐸獎」頒獎典禮今於東門國小舉辦，29名幼鐸獎得主都有著「傻瓜般的熱忱」，特別是水源國小附設幼兒園張素女老師，因一個暖心10元紅包，讓她堅守幼教逾40年，對弱勢孩童細心照顧的敬業態度獲評審青睞。

29位績優教保服務人員名單如下：

◎資深人員獎：大樹幼兒園林玉芬、水源附幼張素女、華興幼兒園陳郁青、華興幼兒園陳函榆。

◎績優園長、主任獎：田心庄幼兒園饒美珍、東園附幼陳婷月、紐約幼兒園柳懿真、朝山附幼宋祁茹、喬曼嘉幼兒園江旻娟、親仁實驗幼兒園鄭良儀。績優教師獎：大樹幼兒園王君惠、民富附幼黃孟苓、台積電幼兒園范薳元、但以理幼兒園戴郁斐、東門附幼陳子晴、青草湖附幼劉馥夢、東園附幼江詩妤、帝堡幼兒園賴宥如、朝山附幼謝祥文、親仁科園幼兒園詹雅淩。

◎績優教保員獎：大庄附幼吳淩瑩、文華幼兒園黎芷婷、拿莎幼兒園劉純青、拿莎幼兒園蔡毓純、頂埔附幼蘇琬茹、親仁科園幼兒園黃靜芝、親仁科園幼兒園鄧汶柔、親仁實驗幼兒園廖婉婷、鵝媽媽幼兒園莊秀芬。

小華因罹患唐氏症而學習能力較低落，上黏土課會不自覺的將黏土塞到嘴巴裡，張素女每次都仔細的把小華口中的黏土挖出來，並耐心提醒孩子黏土不能吃，小華慢慢才理解黏土不可食用；為了讓小華也能在畢業典禮中表演，張素女老師引導班上的同學接納這位慢飛天使，選擇簡單的曲子讓孩子們練習，反而意外的發覺到小華展現出超水準的韻律感與節奏感，令人驚喜。

「老師這個紅包送給你！」過年時小華拿了一個紅包，堅持要送給張素女，小小的10元紅包裡裝著孩子大大的感謝。張素女用愛心、耐心、用心以及誠意、善意的陪伴澆灌特教生，除受家長肯定外，孩子更記得老師對他的好。至今已過了數十年，這個大紅包仍讓張素女相當珍惜的保存著。

竹塹幼鐸獎共有29名教師獲肯定 。（記者蔡彰盛攝）

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