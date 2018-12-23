南投「踏雪尋梅」登場 做泡菜關懐菜農

2018-12-23 15:31

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉冬季盛事「踏雪尋梅」活動，今日在布農迎賓舞曲、鑼鼓樂聲中，於信義農會梅子夢工廠熱鬧登場，也正式宣告一年一度的賞梅季正式起跑﹗

該活動今年邁入第19年，以往都會安排青梅製作活動，凸顯地方青梅加工品特色，今年因高麗菜價格暴跌，承辦單位信義農會及公所也特別安排「梅子泡菜」DIY活動，包括縣長林明溱、立委許淑華、信義鄉長史強、信義農會總幹事黃志輝等人，也都與民眾一起體驗製作「梅子泡菜」的樂趣，隨後，「梅好料理」品嚐活動，農會家政班成員展現好手藝，準備梅子雞等多道梅子特色料理，更讓民眾吃得津津有味。

林明溱、黃志輝指出，今年信義鄉高山高麗菜因盛產、豐收，以致市場行情也與一般高麗菜一樣探底，藉由「梅子泡菜」活動，不但可減輕菜農對於高麗菜價跌及滯銷的壓力，還可讓外界看到青梅多元用途的一面，進而達到行銷地方產業的目的。

儘管東北季風一波波來襲，但因濕冷條件未能完全配合，以致迄今梅樹開花率僅一成左右，信義農會估計耶誕節過後，烏松崙、風櫃斗等梅區梅花也將陸續綻放，因此，明年1月6日將在牛稠坑柳家梅園舉辦踏雪尋梅之「甜蜜負擔夫妻揹負」及「滾橡木桶」活動，增加賞梅樂趣，歡迎民眾踴躍參加。

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