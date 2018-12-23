港藝表揚績優志工 明年將有26人加入文化志工行列

2018-12-23 15:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市港區藝術中心今天舉行志工服務隊表揚及108年度授證典禮，共表揚275人次及授證189位志工；文化局長王志誠感謝志工付出，強調「台中最美風景是志工！」期待志工持續參與，繼續讓台中成為一個志工的首都。

今天的授證暨表揚典禮，文化局長王志誠、市議員楊典忠、港區藝術中心主任溫國宏等皆出席。王志誠表示，這次是他任內最後一個公開行程，他是港區藝術中心第一任董事，與港藝的淵源頗深，並參與相當多的活動，後來擔任文化局長，也在這邊推動許多活動，如清水眷村文化園區的修繕、故宮數位計畫及持續進行的全國百號油畫大展、台灣美術新貌獎、好有藝思表演藝術節及清風茶宴，讓港區藝術中心成為一個全國性的藝文重鎮，入館參觀的遊客年年創新高。

王志誠感謝志工的辛苦付出，強調「台中最美風景是志工！」期待志工持續參與，繼續讓台中成為一個志工的首都。

在地清水劇團團長周美鑾，也是港藝志工，以民俗舞蹈「彩雲追月」為活動揭開序幕；志工並自編歌舞表演「小丑的自然嗨」。

港區藝術中心志工服務隊，協助海線地區藝文推廣活動總時數近2萬6000小時，志工除來自台中市各地，也有來自鄰近的苗栗、彰化夥伴，經面試、培訓及實習3個月，明年度將有26人加入文化志工的行列。

其中，有原本擔心已經是中心志工的父親身體健康無法負荷而反對的兒媳，因感受到父親在歡喜從事志願服務毅力支持下，不僅身體、心理都更健康，還結交到許多志同道合的夥伴，決定報名一同加入志願服務的行列；也有將志願服務規劃為人生從職場退休後第二春的樂齡族；還有長年照顧家人的媽媽，在子女的鼓勵下走出家庭，追求自我實現。

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