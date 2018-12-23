卸任前視察捷運綠線工程 林陵三期許如期如質完工通車

2018-12-23 16:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線進度已達80％，台中市副市長林陵三在卸任前特別到捷運綠線北屯機廠視察，他表示，當初他接任台中市副市長的重大任務之一，即是將台北捷運的經驗成功複製到台中，督促台中捷運如期如質完工通車，如今捷運綠線已接近完工，期許團隊持續努力完成通車任務。

台中市政府新團隊25日即將上任，林陵三在任期屆滿前到捷運綠線北屯機廠視察，除感謝所有施工團隊，也謝謝台北捷運工程局人員遠從台北到台中建造捷運。林陵三表示，他任職副市長的主要任務之一就是將台北捷運的Know how及經驗運用在台中，並督促台中捷運工程如期如質完工通車，如今他雖將卸任，仍期許工作人員繼續努力，朝完工通車的目標邁進。

市府交通局表示，台中捷運採用世界最先進的機電系統，電聯車採無人自動駕駛，自動等級為世界最高等級的GOA-4，安全等級亦是最高級的SIL4：其中，行控中心是捷運綠線的核心大腦，扮演著指揮、調度與監控整個捷運動態行駛的功能，確保捷運全線安全無虞。

交通局指出，捷運綠線已接近完工，藍線可行性研究也獲中央核定進入綜合規劃，是邁向先進都市的契機。捷運綠線機電系統目前正進行5列電聯車、間距6分鐘的車隊測試，後續將增加測試車數，達到16列車、間距90 秒的目標，明年起將進行機電全系統整合測試及試營運驗證，再由捷運公司進行模擬演練並提報交通部初履勘作業，預計2020年底全線通車。

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