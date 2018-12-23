海線親子館萌萌耶誕老人送禮物 長輩好暖心

2018-12-23 15:07

〔記者歐素美／台中報導〕台中市海線親子館23日辦理「小小耶誕老人」耶誕節活動，小朋友巧扮小小耶誕老人陪伴社區長輩聊天、幫長輩按摩，做資源回收與分類，模仿社區紫斑蝶開心飛舞，學習關心社區、認識社區文化，另類的耶誕節活動，讓家長覺得意義非凡，孩子們也獲得耶誕老公公的卡哇伊禮物。

多位家長和小朋友今天齊聚大肚區瑞井里活動中心，親子一起裝飾耶誕帽，還有小朋友穿上卡通小汽車耶誕裝、公主耶誕裝，非常有耶誕節氣氛。

大肚區瑞井里環保志工隊及社區培力志工合作，兵分三隊，帶領親子進行瓊樓花牆資源回收、三合院關懷長者、模仿社區紫斑蝶開心飛舞等闖關活動。

「耶誕老公公派小小聖誕老公公來送禮物，請問您們想要什麼禮物？」，老人開心說「想請小小耶誕老公公幫我們按摩」，小朋友便拿起按摩球幫長輩按摩，林阿公笑說「小朋友穿上耶誕老公公服裝，真古錐、真乖！」

沈巧玉帶著6歲兒子、3歲女兒參加活動，她說，親子館的社區行動列車定期輸送育兒資源到大肚山上，之前常帶孩子到瑞井據點參加閱讀活動，在耶誕節前夕報名參加這個活動，讓孩子認識社區文化、關心長者，很有意義。

台中市海線托育資源中心暨親子館，由社會局委託弘光科技大學辦理。中心督導范純菁表示，瑞井據點在里長洪忠祿及里長太太歐淑惠、志工的大力支持下，活動力非常強，家長參與更是活絡。志工陳金筑說，志工伙伴一起用心耕耘，把政府資源帶入到社區，就是希望讓下一代享有更多更好的教育資源。

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