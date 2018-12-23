綠川整治擬廢興大路 居民嘩然、民代爭取保留

2018-12-23 15:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市政府成功整治中區綠川後，將擴大整治範圍至綠川下游的中興大學，然而計畫中拆除阻隔親水的綠川左岸將會使興大路完全消失，連同約1000棵樹也會砍除，此舉引起居民極大反彈陳情，立委黃國書為此邀集市府相關單位與民眾面對面溝通協調，讓綠川整治計畫能順利推動。

協調會當天當地江川里江洪美梅里長表示，最近接到許多里民陳情綠川下游整治計畫將會廢除興大路（學府路至忠明南路段），取而代之的是以緩坡方式延伸河岸綠帶景觀，她認為市府事先未與居民充分溝通說明就要施作，日後雖改善景觀卻造成大家生活上大不便，並且擔憂市府將砍除施工段約1000棵樹。

市府水利局解釋前瞻計畫中的13.9億將整治綠川全流域，而綠川下游與中興大學攜手合作的「綠川興城」計畫，除了拆除阻隔親水的左岸（興大路），也結合水道、鐵道、綠園道，將河岸綠帶延伸至校園及社區，該計畫已完成發包，預計109年底完工，將讓當地成為文教水岸大學城。

立委黃國書表示，對市府積極推動綠川全流域整治樂觀其成，但廢除道路是影響週邊居民生活大事，尤其興大路早已是居民使用已久且不可或缺的交通要道，路邊停車格也紓解不少週邊停車壓力，加上施工過程的砍樹疑慮，才會引起如此大反彈。

黃國書強調居民並不是反對「綠川興城」計畫，提醒市府一定要聽取在地的心聲與需求，改善環境景觀的同時也能兼顧在地居民的生活需求，才能造成雙贏；經討論協調，市府承諾修改計畫內容將興大路原封不動保留，並在改善景觀過程中維持現有植栽，計畫修改完成後市府也將擇期召開說明會與在地居民報告。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/