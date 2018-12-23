翁少杰拔河拔出頭 國光體育獎章樹德科大第1人

2018-12-23 14:55

〔記者蘇福男／高雄報導〕從小就迷戀拔河運動的翁少杰，放棄北漂升學國立體育大學機會，留在高雄就讀樹德科大休閒遊憩與運動管理系，並爭取參賽世界盃拔河選拔賽，和50名隊友勇摘U23男子組600公斤冠軍、600公斤錦標賽第3名，翁少杰因此以非體育系科班出身，獲頒教育部國光體育獎章；同班同學張菁芳也勇奪全國中正盃空手道錦標賽大專女子組第二量級金牌。

翁少杰表示，小學觀看一場拔河表演賽，心中對選手的崇拜與悅耳掌聲留下深刻印象，升上國中後，開始對「世界盃」產生憧憬，常點閱瀏覽偶像影片和照片乾過癮，並默默許下心願，有朝一日一定要站上世界盃頒獎舞台。

就讀鼓山高中體育班時，翁少杰獲前教練賞識提拔，前往國家隊接受訓練，當時他非常猶豫是否要朝夢想前進，還是該為未來工作規劃準備，天人交戰後，他心念一轉，決定朝拔河運動之路完成夢想，「希望做一件有意義到老也不會後悔的事，而且想到過程時，嘴角還會揚起美好的回憶」。

心意既定，翁少杰就全心全意準備世界盃拔河選拔賽，同時放棄入學國立體育大學的機會，因為家住南部的他，吃住家裡與通勤上學，可減輕父母經濟壓力，而樹德科大也提供獎學金協助圓夢。

翁少杰說，拔河選手的訓練過程一點也不輕鬆，因為西方人身材較亞洲人高大，因此他必須在短時間內至少增胖20公斤，才能做肌肥大與耐力訓練，利用力量與技巧彌補身材差距；賽前40天則要減重15至20公斤，並保留肌肉和維持練習，這是最無法忍受的過程。

而最艱鉅的考驗還在後半段，在選手過磅後，得再把減掉的體重吃回來，增加團隊的重量和拉力，因此每隔2小時就要吃一餐，就像「從地獄到天堂、又從天堂掉回地獄」的感覺。

「共同努力守著4公尺，不讓對手輕易地拉走，沉著忍耐等待時機，抓住反攻機會，退後原來是向前，是一種勝利的感動」，這就是拔河運動的魅力，讓翁少杰如此醉心於這項夢想。

休運系主任許龍池說，翁少杰是體育休閒產業難得人才，以他具備多項運動教練資格，在學校、健身房打工及奬補助，都足以維持生活無後顧之憂，該系與多家企業廠商也都有實習合作，未來的職涯發展無可限量。

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