淡海輕軌通車嘉年華會下午登場 明起免費試乘1個月

2018-12-23 14:30

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡海輕軌綠山線將於今天下午通車，明天早上6時30分起開放民眾免費搭乘一個月，新北市捷運公司今天下午將舉辦通車典禮，以「藝術轉乘」為主軸，舉辦通車嘉年華，邀請淡水在地的文創市集、奇幻故事屋、藝術大道與 OPEN!演唱會等系列活動，慶祝淡海輕軌正式通車。

新北市長朱立倫今天下午5時將於淡海輕軌淡水行政中心站（V07）主持通車典禮，新北市交通警察大隊也成立包含分隊長及警隊員共15名的淡海捷運分隊，協助維護行車秩序。

淡海輕軌通車嘉年華會的OPEN!演唱會將邀請當紅歌唱節目「聲林之王」熱門選手「安懂」與新生代台灣龐克搖滾代表「隨性樂團」熱鬧開場，活動廣場內也將設一條藝術大道，以行動藝術雕像、馬戲雜耍、真理大學火舞社接力與民眾互動演出；廣場上的奇幻故事屋則結合淡水在地「紅樓」、「香草街屋」、「程氏古厝」、「重建街」主題進行4場限定文化講古；魚兒姊姊導讀幾米為淡海輕軌創作的「閉上眼睛一下下」繪本，引領大朋友、小朋友進入淡海輕軌幾米藝術世界，快閃文創市集則邀請知名文創市集「舒喜巷」及在地特色攤位聯名合作，打造一日限定市集，周邊還有美食胖卡。

淡海輕軌綠山線共有11站，連接紅樹林和淡海新市鎮，首站紅樹林站（V01）從台北捷運紅樹林站轉乘，末站為崁頂站（V11），綠山線全線11座車站由藝術家幾米量身打造公共藝術，全線皆為無人車站，採無閘門設計。

新北捷運公司也結合幾米的插畫，設計2款淡海輕軌通車紀念套票「閉上眼睛一下下」與「淡海輕軌遇上幾米」，「閉上眼睛一下下」即日起在輕軌紅樹林站限量發售，內容包含淡海輕軌限定版幾米繪本、通車限定版悠遊卡與特製卡套，單套售價999元；淡海輕軌遇上幾米套組，訂於明年1月5日於輕軌紅樹林站開始販售，內有完整收藏綠山線11個車站公共藝術元素的磁鐵套組、通車限定悠遊卡與特製卡套，售價也是單套999元，限量2000套，售完為止。

淡海輕軌綠山線全線約7.3公里，分別為V01紅樹林、V02竿蓁林、V03淡金鄧公、V04淡江大學、V05淡金北新、V06新市一路、V07淡水行政中心、V08濱海義山、V09濱海沙崙、V10淡海新市鎮、V11崁頂。

淡海輕軌明天通車後營運時間為06:30至22:00，班距為15分鐘。正式收費營運後，營運時間將延長至06:00至24:00，班距為15分鐘，將視旅客實際搭乘情形，調整尖峰班距為10~15分鐘。

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