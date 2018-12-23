貓空豐茶祭 邀民眾品茶趣

2018-12-23 14:25

〔記者鍾泓良／台北報導〕一年一度的貓空豐茶祭今天登場，雖然天空不作美，仍有約200位民眾到場參與活動。而民眾在走完當地的樟樹步道後也隨即品嚐茶料理及由茶藝師所準備的茶，下午將迎接茶郊媽祖搭乘貓空纜車至貓空出巡，接近傍晚將會邀請民眾參與祈福封茶祭。

「豐茶祭」自2015年開始舉辦，每年選擇冬至左右舉辦，當天將恭迎茶郊媽祖於山區進行祈福繞境，另一個重頭戲便是「封茶」儀式

導覽人員帶領民眾沿著樟樹步道解說貓空當地風情，並介紹當地盛產樟樹，也因為大片樟樹隨風搖擺像是湖泊，所以該區有地名稱為「樟湖」，但因為該樹屬於高經濟作物，可以做為樟腦，因此在日治時期就被砍伐，後來則改種植可以製作池上便當盒跟冰棒棍的鴨掌木。

導覽人員也介紹農村人家小時候的童趣，如用芒草編織出公雞、鈴鐺等，但因為芒草含有矽質，所以非常銳利，稍有不慎就會被割傷，所以抓芒草需要順著摸，如果逆著摸就會劃得一條一條。

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