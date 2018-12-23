花蓮夢幻燈海隧道登場 環保耶誕樹吸睛

2018-12-23 14:15

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮吉安好客藝術村入夜後，夢幻燈海隧道耀眼浪漫，鄰近一旁由千支回收寶特瓶打造而成的環保耶誕樹，在車道間更顯絢麗奪目，近日已紛紛成為民眾、情侶的新打卡拍照景點，耶誕風情十足。

一棵逾3公尺高的環保耶誕樹，豎立在中央路與中山路交叉口格外醒目，白天是座獨特風格的環保藝術品，夜晚時則搭配不同色調的漸層LED燈，搖身成為絢爛多彩的耶誕燈作，現場過節氣氛濃烈，吸引遊客駐足留影。

位在吉安好客藝術村的藝文長廊，也有座夢幻燈海隧道，以流線藍白燈飾妝點後，在夜間抬頭仰望，宛如能看見繁星點點的星空，充滿浪漫風情，開放迄今每天吸引人潮觀賞，就連幼兒園孩童也組團朝聖，感受濃厚的耶誕味。

吉安鄉長黃馨說，清潔隊利用千支回收寶特瓶，打造奪目耀眼的環保耶誕樹，盼透過資源再利用，傳達愛護地球的理念，為迎接新的1年，鄉公所在境內重要交通路口設置節慶燈飾，營造白天、夜晚不同風采，透過藝術燈飾點亮吉安。

她說，在不影響行車安全下，環保耶誕樹不僅成為夜間重要路口裝飾，展現吉安的好客親和力，也向所有民眾祝賀新年快樂，更有象徵豬年意象的俏皮淘氣小山豬，和耶誕老公公、麋鹿及雪人燈飾並列同慶。

吉安清潔隊長樊一明說，清潔隊資源回收班提供上千支回收寶特瓶，在水電班隊員的創意構思下，打造出2座環保耶誕樹，先作支架、後串上寶特瓶，每座約3公尺高，減少垃圾量也宣導資源回收觀念。

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