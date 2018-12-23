防堵非洲豬瘟入侵 賴清德：防疫要做到滴水不漏！

2018-12-23 14:10

〔記者歐素美／台中報導〕中國非洲豬瘟疫情蔓延，行政院長賴清德今天到台中市清水區瑞興畜牧場了解養豬業現況，加強防疫，並呼籲全國動起來，防疫要做到「滴水不漏」；台中市毛豬產銷班第4班班長王文通，也呼籲豬農「自己的財產要自己顧，不要等到受災才怪政府」，並建議政府比照丹麥作法輔導豬農，不符合規定就不可以飼養，以減少疫情發生。

行政院長賴清德今天走訪王文通經營的瑞興畜牧場，了解其蒸煮廚餘及防疫等設施。台中市農業局長王俊雄簡報指出，台中市養豬戶僅239戶，養豬頭數共10萬6257頭，其中194戶、佔81%採用廚餘養豬，頭數約55598頭，佔總頭數52%，並積極展開稽核防疫，目前稽核進度已達79%。

農委會副主委李退之表示，在農業範圍內養豬的收入最高，每年產值約7、800億，整個養豬產業鏈產值更達2000多億，非洲豬瘟與20年前的口蹄疫不同，因沒疫苗也沒藥醫，致死率超過99%，拜託大家要「非常緊張」，一定要全力將疫情阻擋在境外，否則台灣的滷肉飯等美食就完蛋了。

行政院長賴清德說，1997年台灣發生口蹄疫，400多萬頭豬隻遭撲殺，經濟損失超過新台幣1700億元，對產業影響重大。非洲豬瘟病毒比口蹄疫更頑強猛烈，非洲豬瘟病毒在冷凍環境下可存活1000天、冷藏環境100天，且有許多傳染途徑。目前許多台灣人在中國養豬，萬一感染非洲豬瘟，病毒可藉由運輸、人員流動等散播，台灣一旦有養豬場感染，人員、車輛及機械等流動也能傳染病毒，因此養豬場在各環節均需達到生物安全標準，以避免受到疫情影響。

賴院長強調，防疫視同作戰，每個養豬場都像一座城池，即便敵人攻進台灣，也要做到攻不破城池，確保各養豬場內的安全，這也是目前農委會和地方政府所合作，協同專家視察並改善養豬場環境，如同醫院的開刀房及加護病房有門禁管制及消毒措施，台灣養豬場也要建立此觀念和制度。

賴清德並指出，廚餘是非洲豬瘟傳染途徑之一，但只要經過90度高溫烹煮1小時即可消毒。為保護豬隻及養豬戶，業者若無蒸煮廚餘設備，政府將協助改以飼料飼養。

台中市目前每日廚餘約300公噸，根本無法處理，媒體質疑政府又採取補助廚餘養豬業者改用飼料政策錯誤，應補助業者設置廚餘蒸煮設施；賴清德表示，廚餘蒸煮設施需約1千頭以上規模才有效益，因此，針對小型養豬業者，政府補助改用飼料或業者不想經營，政府也提供補貼。

賴清德強調，防疫要做「最好的準備、最壞的打算」，一旦發生非洲豬瘟疫情，焚化爐及化製場僅能處理部分死亡豬隻，因此相關縣市政府農業局、環保局須訂定標準作業程序，倘疫情發生需儘快就地處理，甚至輔導業者就地掩埋，以防疫情擴散。

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