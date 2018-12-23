印尼海嘯8台灣人山區避難 僑領與代表處整裝接應

2018-12-23 13:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕印尼巽他海峽（Sunda Strait）昨晚無預警發生海嘯，已造成至少43死，584人受傷，死傷數字恐持續攀升。僑委會今天表示，根據印尼急難救助協會執行委員江慶城回報，有8名台灣人在當地旅遊，目前逃往山區避難，其中2人傷重送醫。

印尼巽他海峽區域海灘，於當地時間12月22日晚間，遭海嘯襲擊，已造成43人死亡、584人受傷。印尼政府表示死傷人數可能繼續增加。

僑委會今天表示，其中有8名台灣人在當地旅遊，逃往山上避難，其中2人傷重送醫院治療。

僑委會今天說，根據印尼急難救助協會執行委員江慶城表示，國人吳敏琪及印尼華人夫婿李可盛，與母親、兩名小孩及友人共8人前往事發地旅遊。一行人於海嘯發生逃難時受傷，兩人送醫，其他人則暫寄住在山上居民家避難。

僑委會說明，印尼急難救助協會與我駐印尼代表處已聯絡家屬，並安排救護車送醫等，正在整裝前往第一線，視情況將受難人員接到安全的地方。當地台商會也主動表示願意協助8位受困民眾先回到tangerang（雅加達西邊），好就近照顧。

由海外熱心僑民所成立的急難救助協會，於旅外國人遭逢急難事件時配合駐處進行緊急救援，目前在全球共有64個協會。

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