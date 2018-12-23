塵封80年 1930年代台灣小姐、防空演習影片首映

2018-12-23 12:44

〔記者劉婉君／台南報導〕塵封80年、現存唯一的日治時期台灣防空演習影片、運動會紀錄片、日本官方拍攝的台灣影片，經國立台灣歷史博物館與南藝大合作搶救、剪輯，今天在台南市全美戲院舉行《全台灣》紀錄片首映會，吸引滿場觀眾進場觀賞。

10年前，台史博與南藝大共同搶救修復168本1930年代的台灣影片，2008年時曾將部分內容發行《片格轉動間的台灣顯影》，獲得好評，去年並入選「台灣世界記憶國家名錄」，相隔10年，再推出《全台灣：一九三〇年代臺灣紀錄影片選輯》。

《全台灣》包含2支有聲影片及2支無聲影片，紀錄1930年代左右全台、軍事、祭典以及校園等重要歷史畫面，片長66分鐘。

台史博研究人員陳怡宏表示，《全台灣》為台灣總督府委託日本團隊拍攝，主要為宣傳，當時為了影片並辦理「台灣小姐」選美，並首次運用《月夜愁》等當時的台灣流行音樂。

選輯中的《守護台灣》是當時台灣防空演習影片；《台南神社神苑落成奉告祭及大祭實況》為罕見的台南神社影片；《昭和十二年度後龍公學校運動會》為全台唯一日本時代運動會紀錄影片。

今天的首映會也安排台南文史工作者王子碩、台史博副館長謝仕淵擔任無聲影片的辯士，擔任電影旁白，會後還有研究及修復團隊與民眾座談。

台史博館長林崇熙表示，發表《全台灣》紀錄片不是為了懷舊，而是希望能與歷史連結。參與影片搶救修復的南藝大音像藝術媒體中心主任曾吉賢說，希望能從影片了解歴史，看當時的日人如何看台灣，以古鑑今，重新詮釋歷史，建立台灣的主體性。

台史博表示，日後將擇期至台北舉辦放映會，館內也有影片可以購買。

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