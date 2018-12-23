疫病》男嬰染麻疹搭北捷文湖線 衛生局：籲出入民眾自主管理

2018-12-23 12:31

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局表示，一名住在北市的11個月大男嬰麻疹確診，13日至15日期間搭乘捷運文湖線，路線為港墘站至南港軟體園區站來回，籲同時段的搭乘者要自我管理。

衛生局表示，疫情調查發現，個案無相關疫苗接種史，今年11月底曾隨父母至菲律賓旅遊，本月14日陸續出現發燒、疲倦等症狀，分別於14日及16日就醫，17日因個案出現紅疹再次就醫，經通報檢驗後於22日確診為麻疹。

衛生局表示，在上述期間內，男嬰曾到2家診所、1家醫院就醫，與其接觸的相關醫護人員、病患、活動地接觸者及家人名冊共計221名，部分民眾為外縣市，已轉介相關縣市追蹤接觸者健康情況。

衛生局指出，麻疹為高傳染性疾病，主要症狀為發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽及口腔黏膜有柯氏斑點（koplik spots）、紅疹，潛伏期為7至18天，出診前後4天具傳染力。

衛生局說，若民眾在同時段出入相關場所，必須自主管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，務必戴口罩就醫。

衛生局提到，中國、菲律賓、泰國等地為麻疹流行區，應避免帶未完成接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）的嬰幼兒前往。若需攜帶6個月以上、未滿1歲嬰兒前往，可在出發2週前帶幼兒自費接種一劑MMR疫苗。

衛生局呼籲，若曾於個案可傳染期有接觸可能之民眾，近期如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速洽衛生局防疫專線2375-3782，由衛生局協助安排就醫。

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