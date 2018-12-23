劍湖山跨年看過來 31日下午4點12處同步管制

2018-12-23 13:03

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林古坑劍湖山世界31日跨年晚上預計施放1088秒高空煙火迎接2019年，預估將湧入2萬人參加，雲林縣警察局及斗南分局為確保交通順暢，動員超過200名警力執行交通疏導勤務，31日下午4點起針對劍湖山周邊重要路口實施交通管制，並嚴格取締違規停車、設攤。

劍湖山跨年晚會從晚上7點半起，由藝人沈玉琳、阿諾擔任主持人，表演歌手有朱俐靜、孫盛希、法蘭黛樂團等人，有別於往年由地方首長及劍湖山董事長等人與民眾一起倒數，今年布袋戲主角史豔文、藏鏡人將與大家一起倒數迎接新年，並施放1088秒高空煙火秀。

斗南分局指出，這次跨年交通疏導將從31日下午4點至1日凌晨4點，只要劍湖山園區停車位停滿，周邊12處路口將管制禁止小客車、大型車進入，管制點有中華路與雲199交叉口、永光中山路與文昌路口、雲212與199路口、雲212與永光外環路口、雲210與永光外環路口及199交叉路口、209線路，台3線與158乙路口。

斗南分局表示，避免塞車民眾可多搭乘園方提供的免費接駁車，31日下午5點到晚上10點半在古坑228公園廣場，1日零時20分至2點半從園區接駁下山。

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