喜樹圖書館獎愛書人 小學生1年借閱4千多繪本創新高

2018-12-23 12:39

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區喜樹圖書館配合今年耶誕節慶典，今天上午舉行「107年度愛書人頒獎曁Art Sky喜閱耶誕派對」，有歡樂耶誕故事劇演出；館方並頒發年度借閱書冊最多的前10大愛書人獎，喜樹國小三年級女學生劉佩佳以1年借閱4千多冊書奪冠，寫下活動歷史新高，劉生借閱的書以繪本為主。

南區公所與圖書館送圖書禮券給劉佩佳等前10名愛書人，喜樹國小校長王龍雄也到場鼓勵劉生。劉生帶著靦腆的笑容說，念幼兒園後開始喜歡看繪本；劉生母親則說，佩佳的哥哥小時候少讀課外讀物，國語文能力較弱，老師要他多看課外讀物，當聽到兒子回家這麼說，從佩佳讀幼兒園起，就帶女兒到圖書館借書，小一開始大量借閱繪本，今年累積1年借了4千多本書，以繪本為主，平均1天可讀1、20本，寒暑假閱讀量更多，對孩子國語文學習多少有助益。

包括南區區長朱棟、市議員蔡淑惠、林美燕、呂維胤與市議員當選人周麗津、李啟維等人都到場嘉勉親子愛書人們。館方特別邀請藝想天開魔法故事團體演出「小小的願望」耶誕故事劇，透過生動活潑的演出，引導孩子提起勇氣面對人生各種挑戰。

朱棟表示，閱讀是一切學習的基礎，經由閱讀可以開拓視野、增加想像力與思辨能力，孩子從小培養閱讀及利用圖書館的習慣，不僅可吸收知識，更可以解決生活裡碰到的問題。喜樹圖書館今年除了推出為期1年的「四季樂讀」閱讀集章，每月也舉行很多書展、講座、電影欣賞等多樣形態的活動推廣閱讀，並結合在地「喜事集」，讓民眾更了解在地文化。

喜樹國小校長王龍雄（前左者）鼓勵一年借閱四千多冊繪本的三年級女學生劉佩佳（前右者）。（記者王俊忠攝）

台南市南區喜樹圖書館舉行今年度愛書人頒獎曁Art Sky喜閱耶誕派對活動，吸引許多愛書親子參與。（記者王俊忠翻攝）

藝想天開魔法故事團體演出「小小的願望」耶誕故事劇。（記者王俊忠攝）

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