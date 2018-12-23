嘉縣阿里山茶頒獎 這家茶廠囊括15獎項

2018-12-23 12:12

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣政府與梅山鄉農會，今天在梅山公園停車場舉辦2018年嘉義縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽頒獎暨展售促銷，青心烏龍組及金萱組分別由茶農林明憲、陳木生摘得特等獎，其中，陳木生所屬的上意茶業為家族經營，親族五人共得冠軍、頭等、金質等共15個獎項，堪稱最大贏家。

梅山農會總幹事黃世裕，今年冬茶生長期乾旱少雨，茶樹又在8月受連日雨水浸泡，致茶葉生長較稀疏，影響產量，但採茶、製茶期間天氣放晴穩定，有助品質提升，今年冬茶有1710點參賽，比去年2502點，減少792點，青心烏龍、金萱未入圍比例各占39.7%、42.2%，審查之嚴格可見一斑。

縣長張花冠、立委陳明文、嘉縣各級農會幹部等多位地方人士到場品茶，對今年冬茶讚不絕口，並頒發匾額給冬茶賽獲獎得主；展售會從上午9點展開，湧入來自全國的盤商和愛好品茗人士，交易熱絡，活動還沒結束，比賽茶已搶購一空。

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