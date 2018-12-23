左營舊城出土50公尺城牆 建商保護改設計：古蹟與社區共融

2018-12-23 11:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄左營舊城南門段城牆基礎因建案基地施工被發現，經專業挖掘後共出土約50公尺，高市文化局與建商歷經數次協調，建商同意退縮建築範圍變更設計，讓城牆殘蹟得以保存，公私協力保護珍貴文化資產又添一例美事。

高市文化局說明，巡查人員今年6月於左營鳳山縣舊城巡查時，於某建案基地發現疑似城牆石材構件，經邀集文資委員組成專案小組現勘，確認出土物件為鳳山縣舊城築城材料，研判該地極可能有城牆殘蹟存在，即協調建案公司暫停施工。

文化局與文資委員、建案公司多次召開會議溝通，並委請成大考古研究所專業團隊進場試掘，確認地表下城牆基礎保存位置與狀態，最終建案公司同意變更開發案設計，使留存於地表下的古蹟能免於受到破壞。

文化局指出，此次出土城牆殘蹟屬南門段城牆，除城牆基礎外還發現水關（排水溝）構造，部分保存完整，部分則有斷裂推倒現象，總出土長度約50公尺。

文化局強調，建商經多次協商也展現高度誠意，為配合文化資產保存，採退縮建築範圍變更設計，並將以城垣紋理為主軸進行戶外景觀設計，同時適度展現水關或城牆殘蹟，讓古蹟與社區共存共融。

市府於12月召開文化資產審議會，決議指定該殘蹟為市定古蹟，此也是市府執行見城計畫公私協力的重要成果，也是公部門與民間為文化資產保存典範。

鳳山縣舊城於清朝道光6年（西元1826年）由土城改建為石城，民國74年（1985年）公告為臺閩地區第一級古蹟，後因文資法修法，更改類別為國定古蹟。

目前存在有東門（含城牆、礮臺、護城河）、北門（含城牆）、南門（城門樓尚存）、西門城門遺蹟等，從已發現並指定為古蹟的城牆長度1668公尺，達到石城城牆原始長度2767公尺的60%，是國內目前仍存的清代城池中保存規模最大、最完整者。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/