知本溫泉公益路跑 100斤烤乳豬補給

2018-12-23 10:06

〔記者黃明堂／台東報導〕2018知本溫泉公益路跑今天雨中舉行，參加民眾熱情慢跑，主辦單位大方提供各式原住民美食沿途補給，最澎湃的是百斤現烤乳豬，馬上補充消耗的熱量。

公益路跑是有卑南鄉公所結合知本溫泉觀光發展促進協會、溫泉社區發展協會及知本老爺酒店等多家飯店業者舉辦，齊聚600人的公益路跑，半數報名費20萬元捐贈給台東縣失智者關懷協會作為患者日間照護使用，起跑前，由卑南鄉長許文獻代表頒贈支票。

今年公益路跑全程8.5公里，以「原民文化」為主題，設置4個趣味關卡，分別是卑南族的敲警鐘體驗、阿美族問候語考驗、小米酒特調體驗，以及卑南鄉公所的九宮格挑戰賽，跑者只要通過4個關卡，就能獲得小禮物。

沿途還有多處由知本溫泉業者贊助的補給站，供應許多原民美食、在地農特產、洛神花茶，尤其最吸睛、令人食指大動的就是會場提供有重達100斤的烤乳豬，讓充滿濃厚原民熱情的路跑，不僅讓參加遊客可以吃在地、還可以好好玩。

抵達終點領取完賽證明即可參加抽獎，而且是人人有獎，最大獎是華信航空贊助的北東來回機票，還有由知本老爺與知本溫泉飯店業者所贊助上百張的住宿券及泡湯券。

卑南鄉公所今天藉活動宣示「幸褔卑南」工作團隊正式起跑，以嶄新的制服、實際的行動告訴大家工作團隊已 Ready，隨時準備為鄉親服務。雖然活動碰上小雨，但跑者仍不減熱情開心闖關。

許文獻表示，選舉過後更是忙碌，因為各項年度工作評比、還有小朋友最期待的聖誕節都集中在這段時間辦理。過去4年在各村長與代表的協助下才會有卑南鄉今天的成績，未來4年我們也需要新團隊的幫忙，為民服務沒有空窗期，所以今天邀請各當選人參加知本溫泉公益路跑，告訴大家我們準備好了，有任何的建議或難題，工作團隊都很願意傾聽與協助。

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