明年機車裝ABS補助4000 125C.C.以下新車新舊款都適用

2018-12-23 09:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部基於安全原則推動明年起機車新款式新車強制加裝ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（前後連動煞車系統）政策，因售價增加約2000至8000元，引起部分機車族及業者反彈，總統也關切；據了解，交通部將提補助125C.C.以下機車安裝ABS、CBS一半費用的配套方案消弭民怨，ABS每輛補助4000，CBS每輛補助1000，政策續推。

交部考量安全續推政策 提補助配套方案

交通部參考聯合國UN/ECE車輛安全法規，要求我國機車新款新車於明年起，舊款新車於110年起，依據排氣量不同，須強制加裝ABS或CBS。

根據交通部政策，明年起機車新款式新車，126C.C.以上須強制加裝ABS，125C.C.以下可選擇加裝ABS或CBS，新款新車價格上漲約8000引發民眾反彈。

業者允吸收部分成本 126C.C.以上不補助

交通部與業者洽談後，將以補助方式消弭民怨。據了解，125C.C.以下（占整體銷售的93％），會補助裝設ABS或CBS價格的50％，且不論是否為新款，只要裝設都會補助，業者則承諾會吸收部分金額，至於126C.C.以上機車則不補助。

ABS主要功能是可避免煞車時輪胎鎖死導致車輛失控；CBS主要功能則是讓前後輪煞車連動，煞車時維持車身穩定，減少鎖死打滑機率。學界大多支持此一政策。

明年須強制加裝ABS或CBS新款新機車，裝ABS機車約漲8000、CBS約漲2000，雖交通部強調，佔機車市場15％，民眾還有其他選擇，但仍引發機車族反彈，交通部官員表示，拿補助方案與業者溝通之後，業者也願意吸收部分成本。

官員強調，這筆補助費用並非直接給業者，而是規劃民眾買車後，拿收據去監理單位領補助款，交通部正與經濟部、環保署協調找財源，並且送行政院核定。

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