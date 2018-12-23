冷空氣來襲！ 氣象專家：北台灣明低溫下探15度

2018-12-23 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕受東北季風影響，今天（23日）北部及東北部氣溫下降。氣象專家吳德榮表示，今天上午開始東北季風增強，本週第一波冷空氣逐漸南下，北台灣天氣轉濕涼為冷，明天（24日）清晨北台灣最低氣溫會降至15度。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，接下來將有2波冷空氣連續影響台灣，明天（24日）受到首波冷氣團影響，北部都會區低溫下探16、17度，空曠地區則在15、16度，不過週二（25日）到週三（26日）開始，東北風減弱，氣溫就會短暫回升。但北部，東北部及東部仍會有局部短暫降雨機率，提醒民眾出門攜帶雨具。

吳德榮進一步表示，第2波大陸高壓強度比較強，將會在週三（26日）晚間逐漸南下，在週五、六（28、29日）冷空氣強度達最強。他說，針對這波冷空氣強度的預測，隨著時間接近仍持續變化，有模擬結果顯示，其強度可能超過「強烈大陸冷氣團」，但模擬的不確定性較大，仍須持續觀察。

吳德榮說，週三開始台灣受冷空氣影響，迎風面為連續多與的型態，會感受到更為濕冷的天氣，背面的天氣則相對較穩定，多雲時晴，雖氣溫也會下降，但越往南受的影響程度會越小。

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