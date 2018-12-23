北台灣今整天濕涼 週三另一波冷空氣將南下

2018-12-23 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕今日東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，清晨低溫各地約18至22度左右，白天起北部及東北部整天濕涼，高溫僅22至24度，其他地區高溫降幅較小，約26至28度左右，但入夜後中部以北及東北部最低溫15、16度，其他地區約為18至20度。

今日天氣方面，台灣附近水氣偏多，水氣自白天起逐漸移入迎風面的北部及宜花地區，有機會整天持續降雨，甚至發生局部大雨，中南部地區雲量增多，偶有斷斷續續下雨的可能，提醒民眾外出需攜帶雨具備用。

今日空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，雲嘉南受風速偏強影響，局部地區午後可能出現揚塵現象達紅色警示等級；高屏空品區位在下風處，擴散條件較差，為「紅色警示」等級。

週一（24日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫下降，其中高溫的降幅比低溫顯著，東北季風伴隨充足水氣，位在迎風面的北部及東半部地區將出現降雨，北部山區、宜花地區有機會發生局部大雨，中部地區及南部山區雲量增多，偶有陣雨。週二（25日）東北季風稍減弱，氣溫稍回升，但台灣附近仍有些水氣，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

週三、週四（26日、27日）另一股更強的冷空氣逐漸南下，並持續影響至週五（28日），預計其強度在東北季風及大陸冷氣團之間，屆時北部及東北部天氣轉冷，特別在中部以北地區，深夜清晨有可能出現14、15度低溫；北部及東半部地區降雨機率增高，中南部影響則較小，為多雲天氣。

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