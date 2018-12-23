12/23 各報重點新聞一覽

2018-12-23 06:31

自由時報

明年機車裝ABS 補助4000 125C.C.以下新車 新舊款都適用

交通部基於安全原則推動明年起機車新款式新車強制加裝ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（前後連動煞車系統）政策，因售價增加約2000至8000元，引起部分機車族及業者反彈，總統也關切；據了解，交通部將提補助125C.C.以下機車安裝ABS、CBS一半費用的配套方案消弭民怨，ABS每輛補助4000，CBS每輛補助1000，政策續推。

詳見明年機車裝ABS 補助4000 125C.C.以下新車 新舊款都適用。

韓國瑜就職 要交管5天 史上最高調 破總統規格

全國各縣市首長就職，統一在12月25日舉行，但高雄市警方為了新任市長韓國瑜預計2小時就職活動，竟實施從20日上午8點起到26日中午12點的交通管制措施，「時間長達5天，範圍廣達6條街」，遠比總統就職的交管規模大，引發高雄市民側目與議論。

詳見韓國瑜就職 要交管5天 史上最高調 破總統規格。

竊石油公司機密 美逮捕中國電池專家

美國司法部21日宣布，35歲、擁有美國永久居留權的中國電池專家譚鴻進（Tan Hongjin，譯音），因被控竊取他任職的一家美國石油公司商業機密，20日已在美國奧克拉荷馬州被捕。美國聯邦調查局（FBI）在書面證詞指稱，他偷竊的機密與一項不明產品有關，該產品價值估計在14億美元至18億美元之間，圖利一家曾提供工作給他的中國企業。

詳見竊石油公司機密 美逮捕中國電池專家。

蘋果日報

亂搞 毀石虎家 蓋公園 苗栗誆前瞻計畫8千萬 專家：立即停工

這種政府，誆稱河川改善，竟毀壞石虎棲地！苗栗縣卓蘭鎮公所假大安溪生態景觀改善之名，透過苗栗縣政府代轉公文，向中央爭取8千萬元前瞻計畫經費，在瀕臨絕種保育類石虎的棲地大安溪畔，闢建「石虎公園」，宣稱完工後希望吸引石虎棲息，《蘋果》昨空拍直擊，原來的綠地經大興土木，移除草叢、灌木，已成為水泥舖面，專家痛批「很荒謬！」要求立即停工，進行生態環境影響評估。

又出招 韓國瑜邀阿諾訪港都 盼打造電影產業 魏德聖勸：別太衝動

《魔鬼終結者》阿諾史瓦辛格可望訪港都！準高雄市長韓國瑜競選辯論會時曾提及要打造類似泰國的電影後製產業，日前也透露，明年3月有國際級巨星造訪高雄，準高市觀光局長潘恆旭昨證實，這名巨星是演而優則仕的「魔鬼終結者」阿諾史瓦辛格，阿諾預計春天到高雄演講。不過韓國瑜昨在雲林受訪表示，「提早曝光不是一件好事。」

聯合報

2020起手式？「從新北出發」朱立倫將設競選辦公室

新北市長朱立倫後天卸任，參選2020年總統動向更明朗。據透露，新北市長當選人侯友宜後天上任，朱立倫當天將同步宣布在新北成立競選辦公室，「就從新北出發」。

藍15縣市拚登陸 陸委會：申請許可才放行

2016年藍營8縣市登陸行銷農特產品，年底選舉國民黨贏得15縣市，中國國台辦盼比照辦理，「藍十五」縣市組團赴中國交流。居間安排的苗栗縣長徐耀昌昨說，須先了解各縣市的意願，達成一致共識再推動；前總統馬英九則表示「樂觀其成」。

中國時報

一生懸命 換來國家背叛

關西機場事件導致大阪前辦事處長蘇啟誠9月14日自縊身亡。蘇啟誠明天百日，百日前夕，正好讓外界看一齣蹩腳荒謬劇上演。在日本，面對網友強烈指責，最後時刻仍戰戰兢兢，克盡職守；在台灣，為平息眾怒，昏庸外交部長官，不思檢討政治任命官員，將過錯全推蘇啟誠身上。假新聞，不過是讓執政者全身而退最好藉口，也因此，遺孀聲明、「不想再受辱」最後吶喊都可漠視。外交官之死，正是一生懸命，換來國家背叛。

中油工會發動公投 罷免董座戴謙

國營事業史上首次！不滿董事長戴謙管理風格等問題，中油工會（台灣石油工會）將在明年1月中旬，藉六大區會員改選時「選舉綁公投」，由近1.6萬名工會會員，對戴行使「不信任投票」。投票結果將提交行政院、經濟部，由主管機關決定去留，這也是國營事業首次有員工對經營首長發動罷免公投。

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