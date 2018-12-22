林試所啟動方舟計畫 搶救台灣特稀有植物

2018-12-22 23:07

〔記者簡惠茹／台北報導〕還來不及了解就消失，台灣被收入紅皮書的瀕危植物目前有989種，農委會林業試驗所啟動國家植物園方舟計畫，預計從明年起4年內將瀕危植物收入植物園的比例提高到50％，從200多種增加到500種。

林試所長張彬表示，為永續保存珍貴的台灣植物資源，明年起林試所將推動「國家植物園方舟計畫」，針對棲息保護留區以外的特稀有植物，收入林試所的6座植物園內，包含台北植物園、福山植物園與恆春熱帶植物園等，植物園能像一艘方舟，為承載稀有植物的重要避難所。

林試所指出，台灣的地形複雜、氣候溫暖，是東亞重要的植物多樣性熱點，擁有超過5000種原生的維管束植物，其中989個物種，因為族群稀少、棲地破壞或人為採摘壓力等，正面臨嚴重的滅絕危機，被2017年出版的台灣維管束植物紅皮書名錄列入「國家受威脅」等級。

林試所植物園組組長董景生表示，國際植物園保育聯盟認為，植物園是為這些瀕臨滅絕的植物營造適宜棲地，並將這些珍貴物種介紹給大眾的最佳場所，所以鼓勵各國以遷地栽植的方式，將部分野生稀有植物移至植物園繁殖復育，提升瀕危植物獲得移地保護的程度。

董景生說，林試所調查後發現，台灣目前有110種受威脅植物的棲息地完全座落於保護留區與國有林之外，正面臨最急迫的生存威脅，有些植物甚至大家還沒見過就快消失了，例如位於屏東區域性植物探芹草，只有在屏東看的到，也是面臨開發壓力和環境變遷慢慢減少，林試所培育後還會讓植物回到原棲地，考慮到後續復育的工作。

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