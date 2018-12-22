公館自來水園區燈海迎耶誕 音樂會500人「童」歡

2018-12-22 22:17

〔記者楊心慧／台北報導〕耶誕節將至，台北自然水事業處今天（22日）舉辦「聽見希望．水博童LOVE會」耶誕活動，開放民眾免費入場，適逢冬至，下午更提供100碗免費紅豆湯圓供民眾享用，還有遊戲闖關，晚上則有音樂表演，管樂大師葉樹涵及師大管樂隊演奏10首樂曲，現場超過500人聚集，氣氛相當熱鬧。

踏進自來水園區，可看到耶誕紅、耶誕樹等裝置，燈飾串聯成燈海，即感受到滿滿的耶誕氣氛，不少民眾搶著拍照。北水處今天也推出一連串的活動，為慶祝冬至，提供100碗免費紅豆湯圓供民眾享用，同時舉辦「童樂闖關趣」活動，完成DM背面的闖關集章，即可獲得闖關獎品及摸彩券，小孩們拿著小禮物相當開心。

北水處說，「公館聖誕季」活動期間，民眾夜間可至水岸廣場聽音樂、嘗美食，從耶誕節到跨年，水岸廣場的Live House均有獨立樂團演出，跨年期間更有免費的樂團與電子音樂戶外表演，陪民眾一起瘋跨年。

根據北水處統計，今天全天入園的民眾超過4000人，晚上聽音樂會的人約有500多人。北水處說，自然水園區的耶誕活動今年已舉辦第10年，可能今天是補班日又加上冬至，人數稍微比以往少一點，不過民眾還是有著滿滿熱情。

在音樂會最後一首演奏結束後，台下民眾意猶未盡地喊著「安可、安可」，王小姐說，今天帶著孩子們聽音樂，現場還有佩佩豬、巧虎的玩偶讓小孩拍照，小朋友玩得相當開心。

此外，北水處說，洛德城堡公館運動中心即日起至本月底前，民眾憑該館內100元以上的消費發票或水園區票根，即可免費兌換該館健身房或室內溫水泳池門票一張，以及許願卡一張；另有耶誕老公公不定時在洛德城堡各角落發送300顆氣球，歡迎民眾前往。

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