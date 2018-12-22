帥不到3秒！改車男「極速S型衝刺」衝出馬路...結局摔慘

2018-12-22 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕有網友今晚在高雄市三民區的鼎中路等紅燈，結果意外目睹一名藍色機車男子，綠燈才剛亮就急忙從他旁邊切出去，並以「極速S型衝刺」殺出馬路，最後慘摔在地，影片曝光後讓許多網友笑噴，直呼「帥果然不超過3秒」。

網友今晚在臉書社團「爆料公社」發文，表示他當時在鼎中路等紅燈時，車輛相當多。然而從網友PO出行車紀錄器畫面可見，停在他旁邊的一台藍色機車，在綠燈剛亮的時候就急忙切到他面前，並以快速地以「S型」衝到馬路上，結果帥氣的身影才出現沒幾秒，男子就疑似因為速度太快無法控制而摔車，整個人在地上滾了2圈才停下。

該畫面讓目睹的網友都傻眼了，直呼這名藍色機車的帥哥，「新車改的很亮眼」，但綠燈剛亮，「對方就帥氣的催著油門轟轟作響，表演極速衝刺S型……」最後不幸落得慘摔，只好「翻身、爬起來，牽車快跑！」

影片曝光後許多網友紛紛留言，「哈哈哈尷尬了」、「這個我一定會停下來笑他」、「好好騎很難？」、「前車都還沒走就再鑽搶第一」、「只能說活該」、「帥不到3秒...」、「華麗的S型犁田」、「這結局真沒讓我失望」。

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