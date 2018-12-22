下載已逾200萬次！這22款App會偷點廣告 增加手機耗電

2018-12-22 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕資訊安全公司Sophos指出，Google Play中有多達22款手機App中含有惡意程式，只要Android用戶下載了這些App，它就會開始以使用者無法察覺的方式自動點擊廣告，並賺取收入，並害手機使用者電量耗盡速度加快，甚至使網路數據量爆表。

根據《GIZMODO》報導，Sophos研究人員表示，包括知名App手電筒工具「Sparkle Flashlight」在內，共有22款（如下圖）App中有惡意程式，這些下載高達200萬次以上App中的惡意軟體，每隔80秒就會自動點擊廣告，賺取收益，由於廣告視窗設定為0x0像素，讓使用者根本不會發現，而App就算被關閉，它還是會自動啟動運行。這些App不僅消耗大量數據，還會加速消耗手機電量，對手機本身造成傷害。

對此，Google已經做出處理，用戶現在已經無法從Google Play下載這些有問題的App，但是過去若有下載這些程式的Android用戶只能自行刪除這些App。

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