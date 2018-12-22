大豐收！ 6天捕1萬6千尾烏魚 漁民狂撈500萬

2018-12-22 21:23

〔記者湯世名／彰化報導〕大豐收！今年入冬以來野生烏魚隨著冷氣團抵達中台灣，連日來彰化縣線西鄉塭仔港烏魚進港數量多達1萬5000多尾，今天冬至也進帳1000多尾，6天共讓漁民狂撈逾500萬元，漁民現場「殺魚取卵」，每尾烏魚平均可達4、5台斤以上，今年母烏魚每台斤350元，公烏魚每台斤則是150元，吸引許多民眾、魚販前來批貨，漁民開心的說：「今年的年終獎金有著落了！」

塭仔港從17日到今天凌晨有多艘漁船進港卸魚貨，消息靈通的老饕與魚販紛紛湧入港區購買野生烏魚，塭仔港擠滿購買魚貨的遊客，漁民現場「殺魚取卵」，有人還一口氣購買好幾尾，準備要回家煮烏魚米粉，港區也出現難得一見的熱鬧景象。

6天來塭仔港烏魚進港數量多達1萬6000多尾，其中以漁民李文德、李文龍兄弟倆所屬的浩一團隊4艘漁船共捕獲8000多尾最多，大批魚販、遊客搶買新鮮烏魚，大賺一筆，兄弟倆笑得合不攏嘴。

今天到場關切的縣議員賴清美說，去年入冬氣候、海象都不錯，野生烏魚捕獲數量就不少，今年海象更佳，每位漁民都出海捕烏，幾乎每一艘船都有進帳，這1萬6000多尾烏魚，估計共讓漁民大賺500多萬元，年終獎金豐厚。

有魚販則說，母烏魚有肥美的烏魚子，公烏魚則有魚膘、魚胗等，今年烏魚子每台斤約在1600元，魚膘則是每台斤600元，從魚的洩殖孔一壓，出現白色分泌物是公魚，黃色分泌物就是母魚，若是取完烏魚子或魚膘、魚胗的「魚殼」，每台斤則賣上百元，還算便宜。

今天冬至氣溫雖不像數日前低溫，但塭仔港仍進帳1000多尾，漁民預計下一波冷氣團來襲時還會有數量可觀的烏魚群將洄游至中部海域，他們已準備妥當將再度出海捕烏，大賺一筆。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/