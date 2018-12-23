週日北部低溫下探16度 氣象局1張圖掌握一週天氣

2018-12-23 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，經過一個溫暖的冬至後又要變天，今天（23日）北部、東北部高溫僅22至24度，其他地區約26至28度左右，入夜後北部、東北部最低溫只剩16至18度，提醒民眾要注意保暖。對此，氣象局在官方臉書「報天氣-中央氣象局」PO出一張天氣資訊圖，告訴你一週的天氣變化。

氣象局表示，今東北季風增強，北部、東北部整天濕涼，而伴隨華南雲系東移影響，北部、東北部、東部地區及金門有雨，並有局部大雨發生的機率；北部及東北部的氣溫有下降趨勢、整天濕涼，高溫僅22至24度，其他地區高溫降幅較小，約26至28度左右，但入夜後中部以北及東北部最低溫16至18度，其他地區19至20度，提醒民眾留意溫度變化適時調整穿著，另需留意日夜溫差大。

氣象局預估，這波東北季風將於週二、三（25.26日）減弱，北台灣氣溫將略為回升，但週四（27日）起則會有另波更強的冷空氣接力影響，北台灣天氣將再轉冷，也將再度降溫，週五（28日）最低溫甚至只剩14度。

另外，氣象局也發布18縣市強風特報，表示受到東北風增強影響，今天上午起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，提醒從事海邊活動的民眾注意安全。

強風特報範圍包含：新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣及金門縣等18縣市。

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