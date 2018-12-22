週日北台灣變天轉濕涼 入夜低溫下探16度

2018-12-22 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕明天（23日）東北季風增強，北部、東北部整天濕涼，此外，伴隨華南雲系東移影響，北部、東北部、東部地區及金門有雨，並有局部大雨發生的機率；其他地區及澎湖、馬祖有局部短暫雨；中南部地區雲量增多，偶有斷斷續續下雨的可能，提醒民眾外出攜帶雨具。

中央氣象局預報，溫度方面，明天北部、東北部高溫僅22至24度；其他地區約26至28度左右。入夜後，中部以北及東北部最低溫16至18度；其他地區19至20度，民眾記得留意溫度變化、調整穿著。

紫外線方面，明天僅基隆市達「低量級」；其他縣市皆達「中量級」。

空氣品質方面，明天宜蘭及花東為「良好」等級；北部、竹苗及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，其中雲嘉南局部地區午後可能達到紅色警示；高屏位在下風處，擴散條件較差，為「紅色警示」等級。

氣象局也提醒，隨著天氣回暖，西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；另外，東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，也請民眾前往沿海時多加注意。

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