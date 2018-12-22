串連淺水灣、白沙灣無敵海景 雙灣自行車道啟用

2018-12-22 20:40

〔記者葉冠妤／新北報導〕為提升皇冠北海岸觀光遊憩環境，同時推廣自行車低碳旅遊，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處推動「雙灣自行車道」，串起三芝淺水灣到石門白沙灣沿途無敵海景，全長約8公里，分年分期將全段都建置成自行車專用道。

北觀處指出，雙灣自行車道起訖點從三芝淺水灣至石門白沙灣，是將原本就有的風芝門自行車道（白沙灣至八連溪路段）向淺水灣方向延伸，經費約1500萬元，利用既有的自行車道與台2線公路路段，串接白沙灣、麟山鼻風稜石、咕咾藻礁、雙連石滬、淺水灣等景觀。

由於現在僅有風芝門段採自行車專用道，其他路段礙於土地取得、水利法規等限制，還須進一步協商，所以雙灣自行車道全段專用道，採分期分工進行。

北觀處說，從白沙灣開始，沿途有5處別具風格的特色意象，包括不能說的秘密、軍人碉堡、在地鳥類、自行車及迴聲海螺等，供騎士欣賞景觀亮點、拍照打卡；在淺水灣則結合了在地借問站法亞廚房，提供特色茶飲及點心補給，未來更將結合在地人文及社區產業，朝路網方向發展，期盼帶動北海岸自行車運動旅遊。

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